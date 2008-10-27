США и «многие другие члены НАТО» увидели, что Украина готова к ПДЧ

США и многие другие члены НАТО считают, что Украина готова к получению Плана действий относительно членства в Альянсе.

Об этом в интервью газете «Экономические известия» (№ 192 от 27 октября) заявил посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР.

Однако он подчеркнул, что «политическая неразбериха, которая сейчас царит в Украине, значительно усложнит перспективу достижения странами НАТО согласия по поводу предоставления Украине ПДЧ в декабре текущего года».

«Если правительство Украины, Президент будут продолжать придерживаться заявки на присоединение Украины к ПДЧ, то США поддержат это. Но если политический кризис в Украине поставит под вопрос само желание страны, то странам НАТО будет сложно принимать решение», - констатировал У.ТЕЙЛОР

При этом посол подтвердил позицию своей страны, что «США и многие другие члены Альянса считают, что Украина готова к ПДЧ».

Одновременно У.ТЕЙЛОР отметил, что сегодня сложно говорить о конкретном сроке вступления Украины в Альянс. «Есть процесс, в ходе которого украинский народ в течение года, может быть, двух или трех, должен получить ответы на свои вопросы и решить, хочет ли он, чтобы Украина стала членом НАТО. Для некоторых нынешних членов Альянса, восточноевропейских стран, такой процесс занял от четырех до шести лет. Ряд других стран Восточной Европы пришли к этому гораздо быстрее. Так что конкретный срок установить невозможно», - сказал посол США в Украине.