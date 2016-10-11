Украина жестко поставила вопрос о срыве боевиками разведения сил на Донбассе - пресс-секретарь Кучмы

Обэтом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook по итогам сегодняшней видеоконференции контактной группы.

"Украинская сторона жёстко поставила вопрос о срыве рамочного решения о разведении сил и средств со стороны ОРЛО, в частности, в районе Станицы Луганской, а также о несоблюдении «режима тишины» и взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей со стороны ОРДЛО", - заявила пресс-секрктрь Кучмы.

Также она отметила: "Мы настаиваем на постоянном мониторинге в местах разведения сил и средств наблюдателями СММ ОБСЕ".

Как сообщал УНИАН, на предыдущем заседании в Минске 5 октября стороны договорились продолжать реализацию Рамочного решения о разведении сил и средств от линии разграничения в районе Петровского и Станицы Луганской.

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Еще ранее, 1 октября, разведение сил произошло в Золотом. Позже, 7 октября, силы были отведены в Петровском.

Сегодня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила об отсутствии гарантий безопасности в районе Петровского и Богдановки.

10 октября пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что в зоне отвода войск в районе Петровского проведено разминирование местности.

На 9 октября был запланирован отвода сил вблизи Станицы Луганской, однако из-за обстрелов со стороны российско-террористических войск Вооруженные силы Украины перенесли сроки отвода войск вблизи Станицы Луганской.