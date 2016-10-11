Трехсторонняя контактная группа проводит видеоконференцию с участием представителей ОРДЛО - пресс-секретарь Кучмы

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Сейчас проходит видеоконференция Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - сказала пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщал УНИАН, 5 октября специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик на брифинге по итогам заседания контактной группы в Минске сказал, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится 26 октября.

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На предыдущем заседании в Минске стороны договорились продолжать реализацию Рамочного решения о разведении сил и средств от линии разграничения в районе Петровского и Станицы Луганской. Еще ранее, 1 октября, разведение сил произошло в Золотом. Позже, 7 октября, силы были отведены в Петровском.

Сегодня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила об отсутствии гарантий безопасности в районе Петровского и Богдановки.

10 октября пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что в зоне отвода войск в районе Петровского проведено разминирование местности.

На 9 октября был запланирован отвода сил вблизи Станицы Луганской, однако из-за обстрелов со стороны российско-террористических войск Вооруженные силы Украины перенесли сроки отвода войск вблизи Станицы Луганской.