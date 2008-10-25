Мусияка: КС всеми способами уклоняется от оценки указов Ющенко

Известный украинский юрист и политический деятель Виктор МУСИЯКА считает, что Конституционный Суд Украины использует все возможные средства для того, чтобы уклониться от оценки конституционности президентских указов.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели" .

«Начиная с первого указа о досрочном прекращении полномочий парламента от 2 апреля 2007 года, КС отказывал последовательно в открытии конституционного производства, исходя из того, что к моменту объявления решения относительно первого указа он (указ) был отменен. Также были отменены два последующих указа», - сказал В.МУСИЯКА.

При этом он напомнил, что конституционность указа, на основании которого были проведены прошлогодние выборы, КС тоже не рассмотрел, сославшись на то, что депутаты, подавшие иск, к моменту рассмотрения утратили свои полномочия.

«Отказываясь рассматривать указы на предмет их конституционности, КС создает условия для нарушения конституционных прав и свобод, поскольку реализовать право на возмещение материального или морального вреда, нанесенного физическим или юридическим лицам актами и действиями, признанными неконституционными, будет невозможно», - резюмировал эксперт.

В.МУСИЯКА также заметил, что даже указы, которые были впоследствии отменены, нанесли физическим и юридическим лицам реальные убытки.

«В связи с изданием указов Президента была парализована деятельность парламента, что повлекло невозможность назначение на должность сотен судей. Десятки судов не принимали исков по тысячам дел. Многие граждане, юридические лица понесли убытки в связи с действиями указов, впоследствии отмененных», - отметил он.

По мнению В.МУСИЯКИ, подобная тактика Конституционного Суда создает условия для нарушения конституционных прав и свобод граждан.

Эксперт выразил убеждение, что отказ Конституционного Суда рассматривать указы Президента Украины в связи с их отменой или по другим формальным поводам является формой ухода от ответственности.