Губернатор Полтавщины боится, что в стране просто нет газа

Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ обратился в Секретариат Президента с просьбой, чтобы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел совещание по вопросу выделения регионам дочерней компанией «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» лимитов газа.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил пресс-секретарь губернатора области Евгений ЛОПУШИНСКИЙ.

По его словам, в настоящее время руководители всех коммунальных предприятий, которые должны дать тепло в дома жителей области, находятся в Киеве, где ведут переговоры с представителями „Нафтогаза Украины”.

По словам Е.ЛОПУШАНСКОГО, В.АСАДЧЕВ не исключает, что “Нафтогаз” пытается установить новые цены на свои услуги. Также он сомневается в том, имеет ли соответствующие лимиты газа сам „Нафтогаз”.

„У меня, к величайшему сожалению, есть другие опасения, чем цена. У меня есть опасение того, что просто в стране нет газа. И это намного хуже опасения. Я официально обратился в Секретариат, с тем, чтобы Президент Украины собрал совещание при участии всех глав областных государственных администраций, и, чтобы все знали реальную ситуацию, которая происходит в стране", – отметил В.АСАДЧЕВ.

Как сообщал УНИАН, вечером 24 октября власти Полтавы приняли решение распломбировать все котельные для подачи тепла в квартиры горожан, несмотря на отсутствие лимитов газа из-за задолженности перед дочерней компанией “Газ Украины” в сумме 4,1 млн. грн.

По состоянию на 24 октября в Полтавской области без отопления оставалось 18% жилого фонда, больниц, школ и детсадов.