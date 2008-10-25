Ющенко лишил избирателей возможности судиться с ЦИК?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, ликвидировав Окружной административный суд города Киева, лишил избирателей возможности в судебном порядке обжаловать действия Центральной избирательной комиссии.

Такое мнение в интервью еженедельнику "Зеркало недели" высказал известный украинский юрист и политический деятель Виктор МУСИЯКА.

«Ликвидация Окружного админсуда Киева будет иметь последствия, связанные именно с досрочными выборами, к тому же в наиболее негативных проявлениях... и исключает возможность защитить избирательные права граждан Украины в отношениях с ЦИК в будущем избирательном процессе», - утверждает он.

В.МУСИЯКА напомнил, что, в соответствии с Кодексом административного судопроизводства, единственным судом, способным рассматривать жалобы на действия ЦИК, был Окружной админсуд города Киева.

«Кодексом административного судопроизводства установлено, что единственным органом, полномочным рассматривать админдела, отмеченные в решении Конституционного Суда от 7 мая 2002 года, а также жалобы на действия, бездеятельность, решения ЦИК, членов ЦИК, является Окружной административный суд, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев», - заявил В.МУСИЯКА.

По мнению юриста, новые админсуды, созданные на основе окружного, не наделены полномочиями на рассмотрение подобных дел.

«Никакие два новосозданных суда не способны его заменить, поскольку территориальная юрисдикция каждого из них не соответствует определению закона», - считает В.МУСИЯКА.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ приостановил действие указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

13 октября В.ЮЩЕНКО своим указом ликвидировал Окружной административный суд Киева, и с 14 октября образовал Центральный окружной административный суд столицы в количестве 37 судей и Левобережный окружной административный суд столицы в количестве 22 судей.

17 октября Президент сначала своим указом возобновил Окружной административный суд Киева, а менее чем через час появился еще один указ, которым Окружной административный суд Киева снова был ликвидирован. Вместо него В.ЮЩЕНКО повторно создал Центральный и Левобережный окружные административные суды Киева.