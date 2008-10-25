Политолог: помаранчевым нужен новый лидер

“Постпомаранчевый” электорат сегодня ощущает потребность в новой политической силе, которую может возглавить народный депутат от НУ-НС Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО на пресс-конференции в Киеве.

“У новой политической силы А.ГРИЦЕНКО есть шансы пройти в парламент на досрочных выборах. Но вопрос в том, когда, в каком формате она может появиться: договорится ли он с КЛИЧКО, или будет принимать участие в выборах самостоятельно...”, - сказал эксперт.

При этом он отметил, что “именно у “постпомаранчевого” электората есть потребность в новой политической силе”. “Потому что есть часть избирателей, которые разочаровались и в ЮЩЕНКО, и в ТИМОШЕНКО, и которые хотят проголосовать за какой-то новый политический проект”, - считает В.ФЕСЕНКО.

В то же время политолог обратил внимание на серьезную проблему: “Любому новому политическому проекту будет тяжело не столько завоевать голоса на выборах, сколько их защитить”. Эксперт объяснил, что внепарламентским силам будет крайне сложно обеспечить свое присутствие на избирательных участках.

При этом В.ФЕСЕНКО отметил, что для А.ГРИЦЕНКО будет положительным фактом, если в выборах самостоятельно не будет принимать участие нынешний председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК. “Это сможет привлечь больше внимания к самому ГРИЦЕНКО как претенденту на роль новой политической силы, как новому лицу”, - сказал политолог.