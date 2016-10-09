Россия допустит украинского консула к Сущенко только 14 октября - Климкин

Об этом в интервью на телеканале 112 Украина 9 октября сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

Как заявил Климкин, задержание и арест украинского журналиста Романа Сущенко в Москве - традиционная тактика России, его дело является сфабрикованным.

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"Мы во-первых прекрасно знаем, что РФ все это фабрикует. Во-вторых, мы прекрасно понимаем, что сейчас Россия пытается так сказать поднимать ставки по всем направлениям. И третье, к сожалению, наш консул проведает Романа лишь в среду, мы добились разрешения лишь в среду, 14-го в 14:00. Тогда мы будем, конечно, знать больше о состоянии Романа", - отметил он.

"Ответ состоит в тактике России. Конечно, показать, сначала допустить на несколько минут Фейгина (адвоката, - ред.), потом допустить журналистов, чтобы показать все это, хотя знаете, что ему не давали есть и пить, это такое издевательство, которое по-моему граничит с пытками. И только потом украинского консула", - добавил министр иностранных дел.

Говоря о дальнейших действиях Украины в данной ситуации, министр сказал следующее: "Будем "бить" дальше".

"Мы знаем десятки случаев, когда фабриковались дела, когда украинцам "засовывали" наркотики, обвиняли в чем угодно. Это еще один случай. И мы прекрасно понимаем, что это не единственный возможный случай. Поэтому и говорим, что каждый украинец, который реально едет в Россию, должен трижды подумать, ехать ли и ехать при каких обстоятельствах. Это очень серьезный вопрос", - считает руководитель МИД.

Напомним, 8 октября источник сообщил УНИАН, что Россия намеренно изолирует Сущенко, допуск консула Украины к нему назначен аж на 14 октября.

Позже Сущенко рассказал журналистам "Новой газеты", которые посетили его в СИЗО, что сутки после задержания ему не давали пить и есть.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала Сущенко в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации". В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж". Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября.

Все суды по делу Сущенко состоятся в закрытом режиме.

МИД Украины передал первому секретарю посольства РФ в Украине Ивану Заворину ноту протеста в связи с незаконным задержанием Сущенко.