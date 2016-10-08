Минюст: в Украине люстрированы 938 человек и среди них - 40 служителей Фемиды

Об этом заявила директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко в интервью Радио Свобода.

По ее словам, суды рассматривают более 1300 исков от тех, кто подпал под действие закона «Об очищении власти».

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Как отметила Козаченко, люстрация по должностям сработала на 98%. Но есть 2% позорных случаев игнорирования закона некоторыми ведомствами. Директор Департамента по вопросам люстрации подразумевает Генпрокуратуру, ГФС и Администрацию президента.

Руководитель департамента Министерства юстиции подчеркнула – все должны быть равны перед законом, и это, в частности, касается бывших высокопоставленных лиц МВД Василия Паскала и Владимира Евдокимова.

Козаченко отмечает прогресс в судебной реформе, но обращает внимание на то, что до сих пор через суд в Украине можно провернуть все – в том числе узурпировать власть, как это делал экс-президент Виктор Янукович.

Справка УНИАН. Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он, в частности, применяется к лицам, которые занимали совокупно не меньше одного года высшую руководящую должность в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года, и тех государственных чиновников, которые занимали должность в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.