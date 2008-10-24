Тимошенко, Яценюк и лидеры фракций засели надолго?

В работе Верховной Рады Украины продлен перерыв до 13.00.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО сообщил о продолжении заседания Согласительного совета парламента с участием председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и руководителей депутатских фракций.

«Ощущение мое такое, что мы находим вариант того, как рассматривать законопроекты, которые касаются выхода или минимизации влияния мирового финансового кризиса на Украину. Есть еще нюансы по тому, как и когда мы это будем делать», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он объявил о продлении перерыва до 13.00 и выразил надежду, что «в 13 часов мы точно примем решение, как нам дальше работать».

Народные депутаты от БЮТ продолжают блокировать трибуну, президиум и правительственную ложу.

Как сообщал УНИАН, ранее перерыв в заседании ВР был объявлен до 11.30.