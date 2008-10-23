Криль припомнил Тимошенко ее приказ игнорировать суды

Представление законопроекта "О внесении изменений в Закон "О судоустройстве Украины" стало логическим продолжением наступления премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на судебную систему, заявляет народный депутат, председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по его словам, "целый раздел избирательной программы БЮТ и непринятой программы деятельности правительства под громкими названиями "Судебно-правовой прорыв" и "Справедливое, беспристрастное и доступное судопроизводство" вместился в двух строках. Их суть - подчинение судебной ветви власти исполнительной, а именно правительству".

И.КРИЛЬ заметил: "Зимой этого года Ю.ТИМОШЕНКО давала распоряжение налоговикам и таможенникам не выполнять решения судов. Потом она пыталась не замечать судебных решений по делам приватизации и руководства ФГИУ, в конце концов депутаты от БЮТ начали банально захватывать суды".

"Этот "судебно-незаконный" прорыв указывает, что единственным направлением так называемых правительственных реформ является попытка сконцентрировать и как можно дольше удержать в своих руках как можно больше власти. Ради этого БЮТ готов пойти и на разрушение независимости судебной системы", - сказал председатель “Единого Центра”.