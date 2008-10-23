Парламент Крыма ищет управу на Киев: они еще попляшут!

Верховная Рада Крыма планирует в ноябре принять обращение в Конституционный суд Украины относительно соответствия законодательству решения Национального совета по телевидению и радиовещанию о прекращении ретрансляции ряда российских телеканалов в сетях кабельного телевидения страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня в Симферополе сообщил крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Мы в ноябре подготовим конституционное представление в Конституционный Суд о соответствии приказов Национального совета по телевидению и радиовещанию по вопросу регулирования вещания в Крыму тех или иных каналов», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что решение Нацсовета «вызовет серьезное беспокойство» среди крымчан. «Нам бы не хотелось, чтобы такая структура, как Нацсовет, будоражила общественное мнение и заставляла людей искать какие-то новые информационные пространства», - сказал председатель ВР Крыма.

Сегодня на заседании парламента автономии председатель Постоянной комиссии по депутатской этике и организации работы Верховной Рады АРК Григорий ИОФФЕ назвал решение Нацсовета «совершенно нелегитимным».

«Национальный совет принял решение о запрете ретрансляции некоторых российских каналов на основании того, что они не адаптированы к украинскому законодательству. Само понятие «адаптация» нигде не объясняется. Путем серьезных раскопок действующих законов Украины нам удалось выяснить следующее: Нацсовет считает, что если та или иная телекомпания не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении, то она должна свой продукт адаптировать к украинскому законодательству. Прекрасность ситуации состоит в том, что Украина не присоединилась к этой европейской конвенции. То есть, не являясь участником конвенции, Национальный совет требует от других стран и других производителей телевизионной продукции быть участниками этой конвенции», - сказал Г.ИОФФЕ.

При этом, отметил он, Нацсовет выборочно относится к российским каналам. «Например, «Детский мир», «Ностальгия» или «Ретро» они оставляют, а НТВ, РТР, ОРТ они пытаются убрать. Я думаю, что здесь определенно четко прослеживается политическая линия», - отметил Г.ИОФФЕ.

Со своей стороны, вице-спикер парламента автономии Михаил БАХАРЕВ назвал решение Нацсовета неконституционным и призвал операторов кабельного телевидения не выполнять его. «Неконституционные поставноления от неконституционного органа, каким является Национальный совет, не надо выполнять», - сказал М.БАХАРЕВ. «Вообще, я бы по-человечески объявил бы всех (чиновников Нацсовета – УНИАН) персонами нон-грата (в Крыму - УНИАН)», - добавил он.

А лидер крымской организации ПСПУ, депутат парламента автономии Валерий ИВАНОВ предложил в случае отключения телеканалов на русском языке прекратить отчисления с 1 ноября в госбюджет Украины всех налогов и сборов, собранных на территории Крыма. «И пусть после этого попляшут!», - сказал В.ИВАНОВ.

На такое предложение глава парламента АРК отреагировал репликой: «На одно беззаконие хотите отвечать другим беззаконием».

Как сообщал УНИАН, Нацсовет по телерадиовещанию своим решением от 1 октября обязал кабельных операторов прекратить ретрансляцию неадаптированных к законодательству Украины программ.

9 октября Министерство иностранных дел РФ заявило, что запрет на вещание российских каналов на территории Украины может негативно повлиять на российско-украинские отношения.

Первый заместитель председателя Нацсовета по телерадиовещанию Игорь КУРУС заявил, что решение Нацсовета касается не только российских телеканалов. По его словам, действия Нацсовета касаются всех телеканалов, которые транслируют свои программы не из стран Европейского Союза, и при этом не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном вещании. В частности, речь идет и о китайских, грузинских, белорусских, армянских, израильских телеканалах и тому подобное. И.КУРУС отметил: Нацсовет настаивает на том, чтобы их программы были приведении в соответствие со стандартами Европейской конвенции о трансграничном вещании, а также с требованиями украинского законодательства, в частности, законов Украины «О телевидении и радиовещании», «Об общественной морали», «О рекламе».