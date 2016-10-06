Порошенко назначил нардепа от БПП главой Николаевской ОГА с испытательным сроком

Об этом говорится в указе главы государства №435 от 6 октября.

«Назначить Савченко Алексея Юрьевича председателем Николаевской областной государственной администрации с 6 октября 2016 года со сроком испытания три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством», - сказано в документе.

Читайте такжеВ конкурсе на должность главы Житомирской ОГА победил ее действующий руководитель Гундич

Как сообщал УНИАН, 29 июня президент Украины Петр Порошенко уволил Вадима Мерикова с должности председателя Николаевской ОГА и временно возложил исполнение обязанностей руководителя ОГА на Вячеслава Боня.

9 августа глава государства объявил конкурс на вакантную должность председателя ОГА, победителем которого стал Алексей Савченко.