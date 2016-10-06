У Лаврова нашли новое "оправдание" участию России в войне на Донбассе

Такое мнение высказал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, сообщает ТАСС.

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"Я хочу напомнить, что Россия на своей территории приняла более миллиона беженцев только из восточной части Украины, - сообщил дипломат. - И при этом мы не призываем к помощи и совершенно спокойно справились с этой проблемой. Сейчас многие из беженцев обеспечены жильем, работой, чувствуют себя нормально".

По его словам, единственный верный способ борьбы с миграционным потоком - это "устранение причины кризиса", а не его последствий.

"Чтобы остановить поток беженцев из восточной Украины мы пытаемся урегулировать кризис в этой стране, - пояснил Келин. - Мы выступаем за то, чтобы Донбасс интегрировался в Украину на равных условиях, чтобы там не было гонения или геноцида русскоязычного населения".

Российский дипломат, говоря о внутренних делах Украины, считает, что "люди там (на Донбассе - УНИАН) должны получить законодательно, конституционно оформленный статус, пройти амнистию, пройти окончательно не только военное, но и политическое урегулирование".