Боевики признали, что среди 600 человек в их списке заложников есть много непричастных к конфликту на Донбассе - Геращенко

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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«Сегодня представители ОРДЛО признали, что в предоставленных ими ранее списках на более чем 600 человек, которых они требуют амнистировать, есть немало тех, кто не имеет никакого отношения к конфликту на Донбассе и никак не подпадает под действие Минских соглашений. Следовательно, мы делаем все для освобождения тех пленников, содержание которых подтверждают боевики (это 45 украинцев). Мы требуем от ОРДЛО корректного списка тех, кого (если это позволяют процессуальные нормы), украинская сторона могла бы передать, чтобы освободить наших пленников. И требуем дать информацию по другим заложникам, кого разыскиваем», - отметила представитель Украины.

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер написала на своей странице в Facebook, что боевики требуют освободить лиц, задержанных правоохранительными органами Украины весной 2014 года в Одессе и Харькове.

"Мы продолжаем работу по освобождению заложников и настаиваем: ОРДЛО должны предоставить корректные списки людей, которых они просят освободить. Напомню: ранее ОРДЛО говорили об увольнении более 600 человек, среди которых есть значительное количество тех, кто не имеет отношения к событиям на Донбассе, а были задержаны правоохранительными органами весной 2014 года в Одессе и Харькове. Предоставление корректных списков ускорит освобождение 45 украинских заложников, которые находятся на неподконтрольной Украине части Донбасса", - заявила Олифер.

Как сообщал УНИАН, боевики требуют амнистии 600 преступников.

Ранее Геращенко заявляла, что боевики отказались от предложенной украинской стороной схемы обмена заложниками и требуют обмена "всех на всех" за "фантасмагорическим" списком.

По ее словам, боевики представляют «фантасмагорический список из 600 человек, половины из которого просто не существует; мы не знаем, кто это, и где эти люди».