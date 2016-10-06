Украинский политический класс не держит в пределах разумного градус конкуренции - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи в Киевском национальном университете имени Шевченко со студентами-историками по случаю 150-летия со дня рождения Михаила Грушевского.

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«Обратите внимание: насколько поразительное единство сейчас, сегодня демонстрирует украинский народ, когда Господь нам послал такие испытания – снижение уровня жизни, большие жертвы, которые украинский народ платит сейчас, защищая Украину от российской агрессии... Настолько разобщенным и эгоистичным выступает украинский политический класс», - заявил президент.

«Он не испытывает необходимости, учитывая внешние обстоятельства, регулировать и держать в пределах разумного градус политической конкуренции», - сказал Порошенко.