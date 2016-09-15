ООН: на Донбассе за время конфликта погибли 9640 человек, более 22 тысяч ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе по правам человека миссии Организации Объединенных Наций в Украине, презентованном в четверг.

«С начала конфликта в середине апреля 2014 до 15 сентября 2016 года Офис верховного комиссара ООН по правам человека задокументировал 9640 смертей, связанных с конфликтом, и 22431 ранений среди гражданских лиц, украинских военных и членов вооруженных групп», - отмечается в документе.

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В докладе, который охватывает период с середины мая до середины августа этого года, отмечается также, что миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала 188 жертв среди мирного населения на востоке Украины. В том числе зафиксировано 28 убитых и 160 раненых лиц в течение трех месяцев, охваченных докладом.