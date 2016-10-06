Вопрос выборов на Донбассе: СМИ рассказали о трех "красных линиях", намеченных Украиной

Об этом говорится в материале "РБК Украина" "Ну и потом: США и Россия пытаются заставить Украину провести выборы на Донбассе".

Как отмечает издание, первое условие Украины - восстановление контроля над всей государственной границей с Россией. Украинские дипломаты настаивают, что сначала должен состояться выход украинских войск на границу с РФ, и только после этого Верховная Рада сможет одобрить внесение изменений в Конституцию, то есть предусмотреть выборы на Донбассе.

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Вторым условием Украины, как подчеркивает СМИ, является выведение иностранных войск с Донбасса. В свою очередь в России и на Западе считают, что на время выборов войска РФ можно было бы разместить в неких временных "лагерях" и "казармах", однако затрудняются объяснить, что с ними будет после выборов.

Обеспечение безопасности выборов является третьим условием Украины. Для того, чтобы выполнить этот пункт, Украина предлагала три варианта: безопасность могла бы обеспечивать вооруженная миссия Европейского союза, ООН либо ОБСЕ. Пока что стороны склоняются к третьему варианту, однако и тут возникает ряд вопросов.