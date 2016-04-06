Выборы на Донбассе возможны после возвращения Украине контроля над границей - пресс-секретарь Кучмы

Об этом cообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook по итогам сегодняшней встречи контактной группы в Минске.

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"Проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей возможно только после полного прекращения огня, вывода иностранных воинских подразделений, возвращения Киеву контроля над украинско-российской границей. Кроме того, такие выборы могут пройти лишь по украинскому законодательству, с участием украинских партий и украинских журналистов", - отметила пресс-секретарь Кучмы.