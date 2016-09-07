Советник председателя СБУ заявляет о захвате боевиками в плен новых заложников

Об этом в эфире "5 канала" заявил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

«Мы можем говорить о том, что в перспективе будут освобождаться 47 заложников как минимум, и мы должны идти дальше, потому что на сегодняшний день заложниками считаются более 110 человек», – сказал он.

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Советник главы СБУ также призвал граждан Украины осторожно посещать оккупированный Донбасс, поскольку накануне в неволе оккупантов оказались новые заложники.

«Могу сказать еще: необходимо быть осторожными тем людям, которые передвигаются на линии столкновения, потому что три дня назад появились новые заложники в Донецке – это наши граждане, которые находились на территории, где действуют законы. И представитель одной из силовых структур поехал в Донецк по приглашению своих друзей, и его там задержали», - сообщил Тандит.

Как сообщал УНИАН, накануне первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в заложниках боевиков находятся 115 украинцев.