Принцесса Норвегии в Киеве получила сотрясение мозга

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит, находясь вчера, 20 октября, с официальным визитом в Киеве, упала с лестницы и сильно ушибла голову.

Врачи провели обследование Метте-Марит, в ходе которого у кронпринцессы было выявлено легкое сотрясение мозга. В связи с этим врачи настояли на том, чтобы супруга наследника норвежского престола следующие два дня соблюдала постельный режим.

Как уточняет Лента.ру со ссылкой на издание Aftenposten, кронпринцесса в качестве специального посла ООН должна была присутствовать на встрече с представителями ряда украинских организаций, занимающихся проблемами ВИЧ-инфицированных людей. Отметим, что визит Метте-Марит должен завершиться уже в среду.

Это уже не первый случай, когда визит норвежской кронпринцессы в ту или иную страну омрачается разного рода обстоятельствами. Так, во время поездки в Германию, Метте-Марит получила сильный солнечный ожог, а ранее в этом году неожиданная болезнь помешала ей совершить запланированный визит в Чили.

Комсомольская правда в Украине