Стець назвал "маразмом" обвинения ФСБ в адрес задержанного в России украинского журналиста

Об этом Стець сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

«Российские информационные агентства сообщают, что чуть ли не полковником Вооруженных сил Украины был Роман, что является полным маразмом, и как это комментировать я, например, не знаю», - сказал он.

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«Этот маразм обусловлен тем, что в России просто считают, что каждый гражданин, как это было в советские времена, должно быть обязательно каким-то полковником, сержантом или еще каким-то майором КГБ... В этом случае они считают, что он является полковником ВСУ, и он собирал какую-то информацию, которая очень важна для России... Это можно назвать только одним словом – маразм», - добавил Стець.

«В пятницу Роман прибыл в Москву - это была его частная поездка. Об этом не знали ни власти, ни руководство «Укринформа». Подчеркиваю, что это была частная поездка, а не какое-то редакционное задание, которое он выполнял в Москве», - заявил министр.

«О том, что он исчез, в субботу узнала его жена от родственников из Москвы, потому что он вышел и не вернулся. А, соответственно, нам об этом сообщили в воскресенье, нам – это руководству «Укринформа» и мне как министру информационной политики», - добавил Стець.

«Мы сразу приняли меры и начали работать совместно с МИД ради получения больше информации. Мы выясняем причины, почему задержали. и которые были осуществлены шаги по настоящее время со стороны российской власти», - отметил министр.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что задержанный в Москве корреспондент «Укринформа» Роман Сущенко обязан был обратиться в МИД за получением аккредитации для работы в РФ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в департаменте информации и печати российского МИД.

«Сущенко находился на территории РФ без журналистской аккредитации МИД, которая выдается всем иностранным корреспондентам, которые работают в России. За получением этой аккредитации он не обращался, хотя, если собирался работать как журналист, обязан был это сделать», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 3 октября ФСБ РФ объявила задержанного в Москве корреспондента информагентства "Укринформ" сотрудником украинской разведки и возбудила уголовное дело по статье 276 УК РФ «шпионаж».

«Укринформ» и жена журналиста Анжела Сущенко заключили соглашение о защите Сущенко с известным адвокатом Марком Фейгиным. Он ночью прибыл к СИЗО, где подал заявку на встречу с задержанным украинским журналистом.