Ющенко хочет выгнать на улицу каждого пятого человека Балоги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что в нынешних условиях угрозы мирового финансового кризиса необходимо сократить расходы на содержание государственного аппарата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«На мой взгляд, актуальным является вопрос радикального сокращения бюджетных расходов, в первую очередь, на содержание аппарата», - отметил Президент. При этом он добавил, что раньше оснований для такого шага не было.

Также В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодняшним решением СНБО он планирует провести "общее сокращение государственного аппарата" на всех уровнях власти – исполнительной, законодательной, органов местного самоуправления. Он предложил сократить и численность аппарата в Секретариате Президента на 20%.

«Это шаг, который может оздоровить нашу бюджетную политику – политику бюджетных расходов», - подчеркнул Президент, отметив, что это лишь один из необходимых шагов.

Как утверждает премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, штат Секретариата Президента составляет 1200 сотрудников.