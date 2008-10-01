Тимошенко хочет выгнать на улицу тысячу подчиненных Балоги

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко считает целесообразным упорядочить численность сотрудников Секретариата Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Что касается Секретариата… Там сейчас работает 1200 персон вместо 200, и сдержать этот процесс можно только голосованием в парламенте, когда будет выделяться определенный бюджет. Безусловно, мы будем над этим работать, но в демократической коалиции, кроме БЮТ, есть и другие фракции, и я не знаю, как они отнесутся к тому, чтобы численность Секретариата Президента снизить с 1200 до 200 человек, так как это предусмотрено нормальными правилами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.