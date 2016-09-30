Гройсман извинился перед львовянами за бездействие вице-премьера Зубко в решении проблемы с Грибовичской свалкой
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман извинился перед львовянами за то, что в течение двух месяцев вопрос горящего террикона не был решен вице-премьер-министром Геннадием Зубко, которому это было поручено.
"Я хочу извиниться за террикон, что два месяца вице-премьер-министр, которому поручил, ничего не сделал, к большому сожалению. Я сделал ему замечание по этому поводу с точки зрения, что равнодушие и безответственность я терпеть не буду. Извините, что мой коллега так несерьезно отнесся к этой проблеме", - заявил Владимир Гройсман в эфире Львовской областной государственной телерадиокомпании.
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Премьер-министр отметил, что давал поручение урегулировать проблему горящего террикона на Львовщине вице-премьер-министру - Министру регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадию Зубко.
"К большому сожалению, он за 2 месяца ничего не сделал в этом вопрос. Я был вынужден перепоручить это Вице-премьер-министру [Владимиру] Кистиону. Фактически, позавчера мы довели все до логического завершения", - отметил Владимир Гройсман.
На прошлом заседании 27 сентября правительство приняло решение о выделении дополнительных средств на урегулирование этого вопроса. "Сейчас вопрос по террикону будет решаться в штатном режиме", - отметил он.