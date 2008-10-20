Тимошенко будет говорить с лидерами фракций при журналистах

Сегодня в 12.00 начнется заседание глав фракций Верховной Рады Украины при участии премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО (ул. Грушевского, 5, третий этаж, зал совещаний, вход через 9-й подъезд).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, представители средств массовой информации будут присутствовать на протяжении всего мероприятия.

Вход по карточкам аккредитации.