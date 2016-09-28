В Кабмине отреагировали на отчет по МН17: Россия будет отвечать за катастрофу в международном трибунале

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, доклад международной следственной группы по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга» в 2014 году свидетельствует о непосредственной причастности и участии России в этой катастрофе.

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«Выводы комиссии точно указывают на непосредственную причастность и участие России в сбитии MH17», - заявила вице-премьер.

«Убеждена, что Россия будет отвечать в международном трибунале за эти 298 невинных жертв этого преступления, как и отвечать за 10000 жизней украинских воинов и мирных граждан, убитых российским оружием, российскими регулярными войсками и наемниками под руководством российских кадровых военных», - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

17 июля 2016 года президент Украины подчеркнул, что только РФ препятствует расследованию катастрофы малайзийского «Боинга».

В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.

Сегодня, 28 сентября совместная международная следственная группа по расследованию катастрофы самолета рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» установила, что самолет был сбит российской ракетой «Бук», которая была ввезена в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.