Тимошенко угрожает назвать тех, кто приказал повысить цены на лекарства

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует ограничение надбавок к оптовым и розничным ценам на лекарства для того, чтобы ограничить рост цен на лекарственные препараты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, правительство подготовило соответствующие проекты постановлений, согласовав их со всеми участниками рынка лекарственных средств, с «Ощадбанком», «Укрэксимбанком», а также с Национальным банком Украины.

«Первый документ предполагает введение предельных надбавок, наценок на лекарственные средства. Такой проект постановления сегодня есть, и он предусматривает на определенный перечень лекарств установление ограничения с 10-процентной надбавкой на оптовые цены и определенные ограничения надбавок на лекарства в розничных сетях», - сказала премьер-министр.

По ее словам, принятые сегодня постановления станут основой для проведения проверок аптечной сети органами Налоговой администрации, Государственной комиссией по контролю за ценами, Государственной комиссией по контролю за лекарственными средствами.

«Госкомцен, Антимонопольный комитет и Налоговая администрация получили четкое задание – если будет на протяжении трех дней контроля замечено отклонение от этих постановлений и будет установлено, что наценки больше, чем установленные постановлением, практически эта выручка будет изыматься и будут закрываться аптеки до тех пор, пока они не установят правильные цены», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства подчеркнула, что в случае, если в течение 3-4 дней ценовая политика на лекарственные средства не будет восстановлена, она назовет «фамилии политиков, которые давали команды сегодня зарабатывать на беде людей, зарабатывать на финансовом кризисе и необоснованно повышать цены на лекарственные препараты».

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что сегодня провела встречи с участниками рынка лекарственных средств и представителями аптечных сетей и предупредила их об ответственности за необоснованное повышение цен.