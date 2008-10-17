В БЮТ считают, что кризиса в банках Украины нет

Привлечение средств международных финансовых организаций поможет стабилизировать ситуацию в Украине.

Такое мнение выразили эксперты в ходе опроса относительно возможного привлечения средств международных финансовых организаций под государственные гарантии для преодоления кризиса в банковской сфере, проведенного Киевским институтом проблем управления имени Горшенина в рамках программы «Пульс кризиса».

Так, согласно переданным УНИАН результатам опроса, народный депутат от Партии регионов Алексей ПЛОТНИКОВ положительно оценил возможность привлечения средств Международного валютного фонда. “Сейчас в МВФ с такими просьбами обратились несколько европейских стран. В структуре внешнего долга доля государства не является критической, поэтому как один из возможных путей преодоления кризиса - это нормальный шаг», - сказал он.

Народный депутат от БЮТ Сергей ТЕРЕХИН заметил, что, по его мнению, кризиса в банковской сфере нет, и вряд ли он будет. По его словам, есть проблема с выплатой внешних обязательств по корпоративным долгам. Депутат считает, что именно для этого было бы полезно привлечь так называемый упреждающий stand-by, чтобы поддержать золотовалютные резервы Нацбанка. “Но этот долг является условным, он может быть использован в случае, если не хватит резервов НБУ для удержания курса при выплате внешних обязательств. Кстати, соотношение дефицита американского бюджета и долга к ВВП значительно превышает соответствующие показатели в Украине. Поэтому никаких проблем не должно быть», - отметил С.ТЕРЕХИН.

Координатор экономических программ Школы политической аналитики Национального университета „Киево-Могилянская академия” Сергей КИСЕЛЕВ отметил, что сейчас в переговорах с МВФ речь идет не о кредите, а лишь о праве получить кредит, если возникнет такая необходимость в ближайшее время. По его словам, переговоры идут о сумме от 3 до 15 млрд. дол. “Это немалая сумма, учитывая то, что наш долг перед МВФ сейчас не превышает 0,3 млрд. долларов”, - заметил он, напомнив, что в 2004 году МВФ уже работал по такой схеме с Украиной – речь шла о 605 млн. долларов, но тогда мы этими деньгами не воспользовались.

«Это вполне нормальная практика для подстраховки финансовой системы. Некоторые страны Европы, в частности соседняя Венгрия, сейчас также изучают возможности использования такого механизма. Впрочем, будущие переговоры с МВФ могут несколько осложниться из-за вероятности досрочных парламентских выборов. Ведь размытость политического будущего подвергает сомнению эффективность выполнения мероприятий по стабилизации экономики, которые берет на себя Украина перед МВФ», - сказал С.КИСЕЛЕВ.