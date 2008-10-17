Яценюк нашел международный рецепт для укараинской инфляции

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что в 2008 году Украина будет иметь высокий уровень инфляции – на уровне 25%.

Об этом он сказал сегодня во время встречи в Киеве с председателем Миссии департамента Международного валютного фонда Чейлой ПАЗАРБАЗОЛОЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Этот показатель, по словам А.ЯЦЕНЮКА, вызван как внешними факторами, среди которых и мировой финансовый кризис, так и факторами внутренними. Он не исключил, что процессы, которые сейчас происходят в Украине, будут влиять на развитие ее экономики.

«Преодолеть такой уровень инфляции можно лишь мировой стагфляцией и мировой рецессией», - сказал А.ЯЦЕНЮК. Также, по мнению председателя парламента, не менее сложным для Украины будет и следующий год, поэтому уже сейчас украинская власть, считает он, должна сделать анализ на 2009 год.

Председатель Верховной Рады информировал председателя Миссии департамента Международного валютного фонда, что сейчас для спасения украинской банковской системы планируется применить метод национализации коммерческих банков. Оптимальным путем для этого, по мнению А.ЯЦЕНЮКА, должна быть покупка государственным «Ощадбанком» активов и пассивов комбанков, которые попали в трудное финансовое положение. Это, считает он, даст возможность распространить государственные гарантии на вклады, которые находятся в коммерческом учреждении.

Касаясь сотрудничества с Международным валютным фондом, А.ЯЦЕНЮК отметил, что Украина ожидает от МВФ положительных сигналов и всесторонней поддержки.

В свою очередь Ч.ПАЗАРБАЗОЛА отметила, что Украина имеет чрезвычайный потенциал, хотя мировой финансовый кризис также влияет на украинскую экономику. По ее словам, чтобы получить положительные ответы от МВФ и преодолеть последствия экономической нестабильности, украинской власти нужно выработать общий план спасения экономики, который обязательно должен быть закреплен на законодательном уровне.