Работа по освобождению моряков с "Фаины" ведется непрерывно - СП

В Секретариате Президента Украины заверяют, что работа по освобождению украинских моряков – членов экипажа судна "Фаина" продолжается непрерывно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея ГОНЧАРУКА, «каждый час сегодня используется максимально эффективно для освобождения украинских моряков. Президент дал четкий приказ - жизнь и здоровье заложников являются для нас безусловным приоритетом».

«Могу вас заверить - на сегодня осуществляется целый ряд межведомственных и оперативных мероприятий, в частности, при участии соответствующих уполномоченных лиц с целью скорейшего решения этой проблемы. Напряженная работа продолжается постоянно, планирование и выработка тех или иных решений происходят ежедневно. Сегодня в Секретариате Президента состоится очередное экспертно-оперативное совещание, на котором мы согласуем дальнейшие шаги в этом направлении», - отметил А.ГОНЧАРУК.

По словам заместителя главы Секретариата, переговоры с посредниками продолжаются. В то же время А.ГОНЧАРУК обратил внимание, что существует определенная проблема, связанная с непонятной, а часто и откровенно неконструктивной позицией некоторых соседних стран.

«Отдельные действия и заявления представителей этих стран, в частности в контексте недостаточной артикулированности собственной позиции и ее излишней изменчивости, вызывают подозрения в незаинтересованности этих контрагентов в быстром решении проблемы с заложниками. Удивляет то, что нездоровый интерес к грузу «Фаины» является для некоторых актуальнее, чем спасение моряков, которые находятся на борту захваченного пиратами судна. Нас такая позиция удовлетворить не может», - отметил А.ГОНЧАРУК.