На внеочередном заседании СНБО будут докладывать два зама Тимошенко

На 20 октября назначено внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата СНБО, о времени заседания Совбеза в понедельник, 20 октября, будет извещено дополнительно.

Совет соберется с целью завершить всесторонний анализ антикризисного плана стабилизации финансовой системы Украины и доработать совместно с правительством проекты решений СНБО.

«Сегодня проводится детальный анализ антикризисного плана стабилизации финансовой системы Украины и минимизации негативного влияния на национальную экономику мирового финансового кризиса. Также разрабатываются другие вопросы повестки дня заседания», – сказала пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

Также на 20 октября к рассмотрению СНБО готовятся и другие вопросы повестки дня. Так, основным докладчиком по вопросам борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил, координации действий правоохранительных органов в этой сфере и персональной ответственности должностных лиц выступит председатель Государственной таможенной службы Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ. По вопросу состояния противодействия коррупции в Украине будет докладывать в. и. о. председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По другим вопросам повестки дня, в частности относительно выполнения Указа Президента Украины от 20 июля 2007 года № 657 „О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 июня 2007 года „О направлениях государственной миграционной политики Украины и неотложных мерах по повышению ее эффективности” основным докладчиком будет вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, а о состоянии выполнения мероприятий, направленных на нормализацию условий жизнедеятельности населения в местностях, объявленных зонами чрезвычайной экологической ситуации, - первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

Кроме того, по словам И.ВАННИКОВОЙ, сегодня, 17 октября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с представителями Международного валютного фонда, которые готовы предоставить Украине кредит в размере 14 млрд. дол. для стабилизации финансового сектора государства.

Как сообщал УНИАН, 15 октября В.ЮЩЕНКО заявил, что готов представить на заседании СНБО 17 октября свой план по нормализации финансовой ситуации в стране, и будет просить СНБО его поддержать.