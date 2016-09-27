Евродепутат объяснил, при каких условиях ЕС может приостановить "безвиз" для Украины

Несмотря на формальное выполнение Киевом всех требований Еврокомиссии, необходимых для получения "безвиза", в Европарламенте придерживаются мнения, что Брюсселю необходим специальный механизм, который даст ему "рычаги для мониторинга имплементации антикоррупционного законодательства и судебной реформы" в Украине, передает DW.

"Механизм приостановки безвизового режима, который сейчас находится на стадии разработки, должен быть дополнен требованием продолжать выполнение необходимых стандартов и критериев", - подчеркнул докладчик по вопросам Украины в комитете по иностранным делам ЕП Яцек Сариуш-Вольский.

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Он также отметил: безвизовый режим должен быть предоставлен Украине уже сейчас, однако советует Киеву не забывать, что параллельно с этим будет представлен и механизм приостановления "безвиза", как только разработают его положения.

После одобрения доклада по визовой либерализации в профильном комитете Европарламента теперь должны пройти трехсторонние переговоры между Европарламентом, Еврокомиссией и Европейским Советом. Когда между ними будет сформирована договоренность, тогда резолюция о визовой либерализации с Украиной будет вынесена на голосование депутатов ЕП.

Напомним, 26 сентября Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.