Политики проиграли на выборах из-за журналистов
Комитет «Равенство возможностей» комментирует результаты выборов
Украинские политические силы во время выборов не смогли использовать все возможности, которые были предоставлены средствами массовой информации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве в рамках презентации предварительного отчета Общественной кампании «Осознанный выбор-2006» председатель комитета «Равенство возможностей» Александр ЧЕКМЫШЕВ и президент Ассоциации «Спільний простір» Юрий НЕСТЕРЯК.
А.ЧЕКМЫШЕВ считает, что это вероятно связано с тем, что одна часть партий привыкла к тому, что ей и так должны предоставить эфир, а другая часть по привычке работала в режиме оппозиции.
В частности, он отметил, что большинство партий проигнорировало предвыборные дебаты. «Мы имеем первые партийные выборы, которые проходили без состязания программ и дебатов», - сказал А.ЧЕКМЫШЕВ, добавив, что партии фактически самоустранились от предоставления предложений конкретных механизмов решения той или другой проблемы, а вместо этого предлагать лозунги.
Он заметил, что журналисты в большинстве своем были пассивными наблюдателями и достаточно вяло освещали избирательную кампанию.