Политики проиграли на выборах из-за журналистов

Украинские политические силы во время выборов не смогли использовать все возможности, которые были предоставлены средствами массовой информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве в рамках презентации предварительного отчета Общественной кампании «Осознанный выбор-2006» председатель комитета «Равенство возможностей» Александр ЧЕКМЫШЕВ и президент Ассоциации «Спільний простір» Юрий НЕСТЕРЯК.

А.ЧЕКМЫШЕВ считает, что это вероятно связано с тем, что одна часть партий привыкла к тому, что ей и так должны предоставить эфир, а другая часть по привычке работала в режиме оппозиции.

В частности, он отметил, что большинство партий проигнорировало предвыборные дебаты. «Мы имеем первые партийные выборы, которые проходили без состязания программ и дебатов», - сказал А.ЧЕКМЫШЕВ, добавив, что партии фактически самоустранились от предоставления предложений конкретных механизмов решения той или другой проблемы, а вместо этого предлагать лозунги.

Он заметил, что журналисты в большинстве своем были пассивными наблюдателями и достаточно вяло освещали избирательную кампанию.