Порошенко о "безвизовом" голосовании комитета ЕП: лучшего подарка на день рождения и не придумаешь

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

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"Лучшего подарка на день рождения не придумаешь - комитет Европарламента по гражданским свободам поддержал предоставление украинцам безвизового режима. Это важный шаг к окончательному решению, которое мы ожидаем в ближайшее время", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.