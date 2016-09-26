Порошенко о "безвизовом" голосовании комитета ЕП: лучшего подарка на день рождения и не придумаешь

19:47, 26 сентября 2016
Политика
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Президент Петр Порошенко назвал поддержку Комитетом Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел доклада относительно предоставления Украине безвизового режима важным шагом на пути к введению возможности свободных поездок украинцев в страны Европейского Союза.

президент Украины Петр Порошенко на Нацраде реформ / УНИАН

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

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"Лучшего подарка на день рождения не придумаешь - комитет Европарламента по гражданским свободам поддержал предоставление украинцам безвизового режима. Это важный шаг к окончательному решению, которое мы ожидаем в ближайшее время", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

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