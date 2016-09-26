Порошенко пообещал, что после демобилизации шестой волны на фронте останутся только контрактники

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«Его (указа о демобилизации военнослужащих шестой волны - УНИАН) выполненик будет означать еще один шаг в переходе армии на профессиональную основу», - отметил Порошенко.

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«Как только будет уволен последний из шестой волны, на фронте останутся только контрактники. Призывники по возрасту, как и теперь, не будут направляться в зону АТО», - сказал президент.

«От имени всего украинского народа спасибо нашим воинам-героям за выдающийся вклад в оборону страны от российской агрессии», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня подписал указ о демобилизации военнослужащих шестой волны.