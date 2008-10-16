Луценко приказал подчиненным игнорировать указания Гелетея

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает своих подчиненных взаимодействовать с другими правоохранительным органами только через руководство МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на совещании с руководящим составом МВД Украины.

«Любые звонки любых высших должностных лиц, которые толкают вас к действиям или бездеятельности, что противоречит законодательству, органов внутренних дел не допустить. Прошу прекратить реагирование на телефонные указания УГО, которое категорически отказывается разговаривать с министром внутренних дел. Прошу всех взаимодействовать с нашими коллегами по правоохранительному фронту исключительно через руководство МВД», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.