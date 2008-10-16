Против членов ЦИК готовят уголовные дела?

УНИАН. Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура рассматривают возможность возбуждения уголовных дел в отношении отдельных должностных лиц Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК после заседания Конституционного Суда, который обнародовал решение о государственном реестре избирателей.

М.СТАВНИЙЧУК объяснила, что речь идет о должностных лицах, отвечающих в ЦИК за вопросы создания государственного реестра избирателей (как известно, ответственным за этот вопрос в ЦИК является Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ – УНИАН).

М.СТАВНИЙЧУК рассказала, что сегодня Счетная палата завершили проверку Центральной избирательной комиссии в части использования средств, выделенных на создание государственного реестра.

М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что по ее информации, в ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения. Также она считает, что решение ЦИК продолжать закупку программного обеспечения для госреестра, не смотря на протест Генпрокуратуры, также содержит признаки уголовного преступления.

Комментируя заявление Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ, сделанную членом комиссии сразу после завершения обнародования решения Конституционного Суда, что это решение не повлияет на процесс создания государственного реестра, поскольку все программное обеспечение уже закуплено, М.СТАВНИЙЧУК заметила, что Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ, как ответственной в ЦИК за создание реестра, ничего другого не оставалось говорить.