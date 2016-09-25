"Раскачивание" ситуации: Шкиряк прокомментировал возможность предоставления Донбассу особого статуса

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Еще раз о так называемом "особом статусе". Нас опять пытаются "качать" в информационном пространстве относительно так называемого "обливого статуса" Донбасса", - говорится в его сообщении.

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Он подчеркнул, что при нынешних обстоятельствах в условиях постоянного нарушения со стороны РФ Минских соглашений Украина никогда не предоставит никакого "особого статуса" террористам "Л/ДНР".

"И никакой амнистии кровавым убийцам невинных украинских граждан и наших защитников, мародерам, палачам, насильникам и грабителям, не будет! Гуманней всего, что мы можем предложить российским бандитам Захарченко, Плотницкому, Ходаковскому, Гиви, Моторолле и прочей террористической сволочи - это справедливый суд и пожизненное заключение!" - заявил Шкиряк.

Ранее министр иностранных дел Франции Эро заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе должно происходить поэтапно и включать в себя предоставление временно оккупированным районам Донецкой и Луганской областей специального статуса и проведение амнистии.