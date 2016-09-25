Италия заверила в поддержке территориальной целостности Украины – МИД

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины по результатам встречи главы ведомства Павла Климкина с парламентской делегацией Италии во главе с председателем Комитета по иностранным делам Палаты депутатов Фабрицио Чикитто.

Читайте такжеКлимкин в ООН напомнил о нарушении Будапештского меморандума

«Итальянская сторона уверила в поддержке территориальной целостности нашего государства, а также подтвердила готовность продолжать отстаивать нерушимость принципов международного права», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, во время встречи также были обсуждены пути усиления сотрудничества между Украиной и Италией в сферах, представляющих обоюдный интерес. Климкин проинформировал итальянских парламентариев о ситуации на востоке Украины и в оккупированном Крыму, состоянии имплементации Минских договоренностей, а также действиях Украины по противодействию гибридной войне России, которая подрывает безопасность на Европейском континенте.