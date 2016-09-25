Савченко предлагает прописать особый статус для всей Украины

Об этом нардеп Надежда Савченко заявила в эфире телеканала "112 Украина".

"По формату Минских договоренностей я подавала свои идеи на европейских и американских площадках, как я это вижу. Особый статус - он не может быть никакой для Донецка, для Донбасса, для Луганска. Он должен быть прописан грамотно для всей Украины. У нас давно назрел время децентрализации, за это стоял Майдан", - заявила она.

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По словам Савченко, "надо вносить изменения в Конституции, но тогда, когда они будут готовы и только тогда, когда будет предоставляться больше самоуправления людям на местах".

"Я думаю, что это устроит и Донбасс, и это не должно означать, что там будет статус, на который будет влиять Россия. Россия выбрасывается за границу, закрывается межгосударственная граница и наводится порядок в своей стране. Поэтому это не может быть особый статус для какого-то одного региона. Потому что завтра мы будем предоставлять особый статус Волыни, потом Закарпатью, потом Одессе и пошло-поехало", - добавила она.

Ранее министр иностранных дел Франции Эро заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе должно происходить поэтапно и включать в себя предоставление временно оккупированным районам Донецкой и Луганской областей специального статуса и проведение амнистии.