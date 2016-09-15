Климкин прокомментировал заявления глав МИД Фрации и Германии по особому статусу Донбасса

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Краматорске на встрече с министрами иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и Франции Жан-Марком Эро, передает "Остров".

"Они (европейские министры – Ред.) понимают, что нужно продвигаться политическим путем и путем освобождения заложников. Без этих компонентов ничего не будет. Это они имеют ввиду, говоря о параллельности. Они не заставляют нас", - сказал Климкин.

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Говоря об особом статусе, министр отметил, что если "мы что-то примем, то это означает, что те, кто сейчас Россией поставлены к власти, они будут легитимизированны и нечего более", а "российский Донбасс как колония будет впихиваться в Украину".

Климкин подчеркнул, что цель украинской власти состоит в том, чтобы "украинский Донбасс реально вернулся к нормальной жизни".

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро подчеркивает необходимость принятия закона о выборах на Донбассе и предоставлении особого статуса этому региону.