В СБУ объяснили, почему не могут депортировать политтехнолога Шувалова

Об этом в эфире Громадського заявил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.

«Говорить на сегодняшний момент, что есть основания о сокращении срока пребывания господина Шувалова в Украине мы не можем, я говорю об этом откровенно», - утверждает Ткачук.

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В то же время он сказал, что СБУ собирает всю имеющуюся информацию» в отношении работников «Интера», которые могут представлять угрозу государственной безопасности Украины.

«Что касается Шувалова, и других работников «Интера», которые являются гражданами РФ, то мы собираем информацию как из открытых источников, так и через свои специфические каналы, и потом даем оценку. Конечно, я это могу подтвердить, что мы даем оценку о нарушении украинского законодательства», - добавил руководитель аппарата СБУ.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26, произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала. Активисты требовали прекратить работу канала, обвиняя "Интер" в том, что он работает как пропагандистский СМИ России.

Вокруг деятельности телеканала в обществе разгорелись настоящие баталии, а глава правления телеканала Егор Бенкендорф с остальными подал в отставку.