Уличенный в вымогательстве $500 тысяч член ВСЮ утверждает, что дело против него сфабриковано

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам по завершении судебного заседания, на котором ему была избрана мера пресечения в виде залога в сумме более 3,8 млн грн.

«Доказательств в отношении меня никаких особых нет. Да их и не могло быть, поскольку никаких правонарушений я не совершал», - заверил Гречковский.

Читайте такжеТребовавшему взятку члену ВСЮ суд назначил залог в сумме более 3,8 миллиона гривень

По его словам, в суде он предоставил документы о том, что получал угрозы как член Высшего совета юстиции, начиная с февраля этого года.

Также Гречковский сказал, что он сообщал об этом своему руководству и обращался с соответствующими заявлениями.

Он сообщил, что на судебном заседании назвал фамилии лиц, которые оказывали на него давление.

«Я считаю, что это заказное дело. Я ждал и писал свои заявления еще в апреле месяце о том, что в отношении меня, по моей информации, готовится какая-то провокация. И я это подтвердил в заявлении от 5 сентября председателю Высшего совета юстиции, указав конкретных должностных лиц из Министерства внутренних дел и Генпрокуратуры, которые мне угрожали. Я назвал, кто именно делал эти угрозы», - добавил Гречковский.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Генеральная прокуратура сообщила, что члену Высшего совета юстиции Гречковскому предъявлено подозрение по ст.190 Уголовного кодекса Украины (покушение на мошенничество).

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Департамент дел в сфере экономики ГПУ совместно с Департаментом «К» Службы безопасности разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение.

«Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долларов», - отметил генпрокурор.

Гречковский был избран на должность члена ВСЮ от адвокатского сообщества на съезде адвокатов.