Марчук заявил, что представители боевиков еще не подписали решение о разведении сил на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук сказал журналистам на брифинге в Верховной Раде.

По его словам, ожидается, что главари боевиков сегодня должны поставить подписи под Рамочным решением. "Если сегодня подпишут, то день уходит на подготовку и обмен документами, а потом ("режим тишины") на второй", - сообщил Марчук.

При этом он рассказал, что после обмена документами начинается отсчет необходимости соблюдения семи дней тишины. По его словам, если Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтверждает, что семь дней тишины были соблюдены, потом три дня отводится на отвод сил и средств. Следующим шагом, объяснил Марчук, будет разминирование территорий в указанных трех пунктах. "Потом верификация, проверка ОБСЕ, подтверждения, и на 13 день должна быть завершена", - сказал Марчук.

Также он отметил, что в целом на процесс отвода дается не более 30 дней. "Не более 30 дней, иначе потом теряется смысл этой работы", - заметил Марчук.

По его словам, 30 дней предусматриваются для того, что если в пределах 13 дней произошло какое-то нарушение, и процесс отвода приостановился, то надо все начать сначала. "Потому что, если (на отвод будет даваться) больше 30 дней, то эту тему надо снимать, иначе это волокита просто будет, а не решение проблемы", - заявил Марчук.

Он также объяснил процедуру обмена документами сторонами и передачи этих документов представителям ОБСЕ. В частности, стороны должны четко определить координаты отвода сил и техники. "Стороны определяются и дают точные координаты геодезической сетки, где они сейчас находятся и куда они отводят", - пояснил Марчук.

Он отметил, что в разных местах силы и средства могут отводиться на разное расстояние: в одних местах на 1,5 км, а в других - на 2 км.

В то же время, по его словам, соответствующие документы уже готовы, и как только главарями боевиков будет подписано Рамочное решение, эти документы будут переданы в ОБСЕ.

Относительно семидневного «режима тишины», Марчук подчеркнул, что обстрелов вообще не должно быть, в том числе из стрелкового оружия.

Он также отметил, что наблюдатели СММ ОБСЕ должны иметь беспрепятственный доступ в любое время суток к любому объекту или территории, чтобы мониторить соблюдение режима прекращения огня.

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Как сообщал УНИАН, Рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на Донбассе предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток.

В тексте соглашения отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину.

Положения Рамочного решения распространяются на дополнительно согласованные участка разведения, которые могут быть определены в ходе дальнейших консультаций.

"Процесс разведения сил и средств, включая подготовительные мероприятия, для каждого из участков разведения не должен превышать 30 суток. При этом именно разведение сил и средств на каждом из двух участков осуществляется при мониторинге СММ ОБСЕ синхронно, зеркально и должно завершиться в течение не более трех суток", - говорится в документе.