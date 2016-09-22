Луценко попросит Раду снять неприкосновенность с нардепа из "Оппоблока" Скорика

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Одессе.

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"На следующей неделе я планирую внести в Верховную Раду Украины представление о снятии депутатской неприкосновенности с бывшего губернатора Одесской областной администрации, ныне народного депутата гражданина Скорика", - сказал Луценко.

Генпрокурор заявил, что он доволен ходом расследования дела относительно событий, произошедших 19 февраля 2014 года.

"Я всегда буду помнить лица пожилых людей, которых садисты избивали, кичась своим и физическим, и численным преимуществом, и при этом ни при чем любые партийные билеты, флаги и тому подобное. Просто преступники избивали людей", - заявил генпрокурор.

Луценко также сказал, что сегодня процессуальным лицом подписано подозрение бывшему первому заместителю Одесской ОГА гражданину Александру Орлову, который подозревается в организации массовых беспорядков, приведших к массовому избиению людей.

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Как сообщал УНИАН, 19 февраля 2014 года в Одессе журналистов, которые снимали небольшой пикет представителей Евромайдана под зданием Одесской обладминистрации, избили вооруженные дубинками люди. В результате нападения пострадали несколько десятков активистов и журналистов, несколько съемочных групп лишились техники, которую разбили или отобрали.

Во время нападения, которое произошло в присутствии нескольких десятков милиционеров, молодчики выкрикивали: "Бить по голове и по камерам".

После примерно получасового избиения молодчики с дубинками уехали на пяти маршрутных такси, на которых был номер 168 (номер одного из городских маршрутов). Перед уходом злоумышленники разбили несколько припаркованных мотоциклов. Милиция не предприняла никаких действий для их задержания. По данным информированных источников "Евромайдана-Одесса", те, кто напал на людей возле областной администрации, были членами клуба "Оплот" (Харьков).