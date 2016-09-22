ИГ могло использвать химоружие при обстреле авиабазы с американскими военными под Мосулом - СМИ

Как передает РБК, соответствующую информацию обнародовала американская телекомпания CNN.

По ее данным, 20 сентября возле авиабазы упал снаряд, начиненный, предположительно, ипритом (горчичным газом). Специалисты осмотрели место падения, при этом один тест выявил наличие горчичного газа. Однако повторная проверка дала отрицательный результат.

Для более детального изучения было решено отправить снаряд в лабораторию. Источники телеканала рассказали, что речь может идти как о ракете, так и об артиллерийском снаряде.

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Военнослужащие США в результате предполагаемой химической атаки не пострадали, у них не выявили симптомов поражения химическими веществами.

По данным источников CNN, американское военное командование ожидало, что боевики ИГ попытаются применить химическое оружие, чтобы остановить готовящуюся операцию по освобождению Мосула.

Напомним, год назад сообщалось, что американские власти подозревают боевиков ИГ в создании и использовании химического оружия на территориях Сирии и Ирака. Разведка США на тот момент зафиксировала по меньшей мере 4 случая использования иприта по обеим сторонам сирийско-иракской границы.

В феврале 2016 года американские военные заявили, что захватили и передали иракским властям одного из лидеров ИГ Сулеймана Дауда аль-Баккара, который возглавлял подразделение по производству химического оружия.

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Спецслужбы США в результате допросов Абу Дауда узнали подробности об объектах ИГИЛ по производству химического оружия, а также о людях, вовлеченных в этот процесс. В Пентагоне заявили, что, используя эту информацию, возглавляемая США коалиция провела серию авиаударов, подорвавших способность ИГИЛ производить химоружие.

В июле правительственные силы Ирака освободили городок Кайяра к югу от Мосула и расположенную около него авиабазу, стратегически важную для планируемой операции по освобождению иракской "столицы" ИГИЛ.