В Ираке началось наступление на "столицу" ИГИЛ - Мосул

Это наступление является частью плана по окружению города Мосул, которое де-факто является столицей ИГИЛ в Ираке, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Наступление началось после массированных артобстрелов и нескольких авиаударов.

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Иракская армия и Пешмерга постепенно занимают позиции вокруг Мосула, расположенного в 400 км к северу от Багдада.

Как известно, Мосул - крупнейший город под контролем боевиков, с довоенным населением почти 2 млн. человек.

Иракская армия пытается наступать с юга. В июле она захватила аэродром в 60 км к югу от Мосула, который будет служить в качестве основного плацдарма для ожидаемого наступления на город.