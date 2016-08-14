В Ираке началось наступление на "столицу" ИГИЛ - Мосул

13:42, 14 августа 2016
Мир
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Курдские силы Пешмерга при поддержке авиаударов возглавляемой США коалиции начали новое наступление на боевиков "Исламского государства" в Северном Ираке в ночь на воскресенье.

REUTERS

Это наступление является частью плана по окружению города Мосул, которое де-факто является столицей ИГИЛ в Ираке, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Наступление началось после массированных артобстрелов и нескольких авиаударов.

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Иракская армия и Пешмерга постепенно занимают позиции вокруг Мосула, расположенного в 400 км к северу от Багдада.

Как известно, Мосул - крупнейший город под контролем боевиков, с довоенным населением почти 2 млн. человек.

Иракская армия пытается наступать с юга. В июле она захватила аэродром в 60 км к югу от Мосула, который будет служить в качестве основного плацдарма для ожидаемого наступления на город.

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