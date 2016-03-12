"Исламское государство" обвинили в обстреле города в Ираке ракетами с отравляющим газом

Об этом сообщает Al Sumaria со ссы лкой на официального представителя шиитского ополчения "Аль-Хашд Аш-Шааби" Али Аль-Хусейни, передает Lenta.ru. "Южная сторона Тазы подверглась сильной атаке со стороны боевиков "Исламского государства", в ходе которой террористы запустили из Касба Аль-Башир две ракеты, начиненные отравляющими веществами", - заявил Аль-Хусейни.

Читайте такжеВ Пентагоне заявили, что после их авиаударов исламисты не смогут делать химоружиеПредставитель ополчения потребовал от официальных властей помочь с обеспечением системы противовоздушной обороны и призвал объединить силы для освобождения Аль-Башир и окрестных деревень.

В свою очередь, руководитель комитета по правам человека парламента Ирака Аршад Аль-Салхи сообщил о регистрации первого случая гибели ребенка в городе Таза в результате отравления хлором.

Это была повторная атака - в четверг, 10 марта, высший совет по правам человека сообщил о 409 пострадавших в результате химической атаки террористов. Жители города получили средние и тяжелые ранения. У всех повреждены дыхательные пути.

Боевиков "Исламского государства" неоднократно обвиняли в применении химического оружия во время боевых столкновений в Ираке и Сирии. В середине февраля эксперты подтвердили, что экстремисты использовали иприт (горчичный газ) против курдских повстанцев на территории Ирака.

Организация по запрещению химического оружия 5 января сообщала о признаках применения зарина в ходе конфликта.

19 ноября прошлого года иракская разведка узнала, что радикалы создают отдельное подразделение по созданию боевых отравляющих веществ.

В феврале в Ираке американские военные захватили Сулеймана Дауда аль-Баккара, также известного как Абу Дауд, который отвечал за создание химического оружия для исламистов. Он попал плен в результате операции, проведенной в феврале, и позднее был передан властям государства.