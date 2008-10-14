Кабмин не может дать полмиллиарда на чьи-то прихоти - Тимошенко

Кабинет министров просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отменить указ о назначении досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании правительства, комментируя принятое сегодня решение о невозможности финансировать избирательную кампанию за счет средств резервного фонда.

«В этом же решении правительства третьим пунктом принято: обратиться к Президенту Украины с предложением об отмене указа о досрочных выборах с целью обеспечения подготовки и принятия Верховной Радой пакета законодательных актов по предотвращению влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в решении правительства отмечается, что, в соответствии со статьями 48 и 49 закона о выборах народных депутатов, расходы на избирательную кампанию осуществляются исключительно за счет средств бюджета, объем необходимых средств по представлению Центральной избирательной комиссии прописывается в бюджете отдельной строкой.

«Правительство своим решением не просто пояснило, что избирательную кампанию нельзя финансировать из резервного фонда, поскольку это прямо противоречит закону. Кроме того, резервный фонд рассчитан на преодоление чрезвычайных ситуаций и использовать полмиллиарда, чтобы профинансировать чьи-то прихоти,- безусловно, правительство сделать это не может», - добавила она.

Премьер напомнила, что Верховная Рада приняла закон об увеличении резервного фонда до 1,9 млрд. грн. для ликвидации последствий наводнения в Западной Украине.

«Сегодня все эти деньги расписаны, и остался только неуменьшаемый запас, необходимый для того, чтобы страна уверенно жила и была защищена от каких-либо неожиданных случаев. Отдать эти деньги на выборы – это просто была бы совершенно безответственная правительственная политика», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.